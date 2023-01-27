澎湃新聞27日報導，大陸東南沿海各用工大省提前打響了跨省招工的「搶人大戰」。2023年春節假期最後兩天，浙江、廣東、福建、江蘇媒體相繼報導當地提前布局、跨省招工消息。諸如浙江台州優化調整跨省招工策略，搶抓假期提前2天「出征」。廣東深圳開通返崗專列加上真金白銀補貼。福建福州包機接復工人員返崗，承諾提供「娘家人」服務。江蘇無錫密集開展勞務協作，部署各類求職招聘。

中國台州網消息，26日上午台州市本級及各縣（市、區）同步舉行2023年跨省駐點招工「出征（徵）」儀式，各招工組分別趕赴雲南、貴州、四川等7省21地駐點招工。今年是台州市連續第四年啟動跨省駐點招工。春節前，全市人社部門已組織9支隊伍赴貴州、陝西、江西、安徽等地開展跨省駐點招工。節後，全市還將組織16支隊伍共100餘名人社幹部，發動企業191家、人力資源機構14家，奔赴雲、貴、川等7省21個勞務輸出地開展跨省駐點招工。全市集中跨省駐點招工時間為1月26日至2月2日。

《深圳特區報》27日在頭版〈首趟返崗專列 四百工友抵深〉報導，26日17：41從廣西桂林北站出發的返崗免費專列G2961次緩緩駛入深圳北站，400餘名廣西桂林籍務工人員抵達深圳。這是廣東「南粵春暖」穩就業促發展特別行動之入粵返崗首趟免費專列，拉開了省際協作組織異地務工人員節後有序返粵返崗的序幕。

報導稱，深圳市人社局實施階段性鼓勵用工有關舉措，計畫投入2.7億元（人民幣，下同），通過發放3大補貼和強化就業服務，真金白銀支援企業發展生產、幫助員工穩定就業。其中，聚焦返崗復工保生產，對2月5日前市外原在崗職工返崗達500人以上的企業（勞務派遣單位除外），按照每人200元的標準發放一次性返崗交通補助，每家企業最高40萬元；聚焦轉移就業穩大局，對在2月1日至4月30日期間，新招用首次來深就業員工，並為其連續正常繳交社會保險費滿3個月的企業（勞務派遣單位除外），按照每人500元的標準給予一次性新招用員工補貼，每家企業最高30萬元，同時對符合上述條件的新招用員工，按照每人500元的標準給予一次性初次就業補貼。

福建媒體東南網報導，26日下午，隨著兩架飛機平穩降落在福州長樂國際機場，來自雲南的238名返崗務工人員順利抵榕，這是2023年春節後福州市人社部門通過免費包機接回的首批重點企業返崗務工人員，也是全省首趟接務工人員返崗復工包機。福建省人社廳副廳長洪長春，福州市常務副市長林中麟及省、市人社部門領導、相關企業負責人提前守候在機場，迎接來榕務工人員。

此次乘免費包機赴榕的返崗務工人員來自雲南昆明、大理、保山、楚雄、普洱等地，將輸轉至倉山、台江、晉安、長樂、閩侯、福清等8個縣（市）區，包括福建長源紡織有限公司、福州六和機械有限公司、寶鋼德盛不銹鋼有限公司在內的28家福州市重點企業。

江蘇《新華日報》27日在頭版〈抓專案 搶訂單 保用工，無錫全力衝刺「開門紅」〉報導，重點項目不停工，重點企業不停產，搶人用人正當時。26日一早，無錫市人力資源和社會保障局工作人員就奔赴雲南曲靖，協調開展「點對點」包機服務，將為120名來錫務工人員順利返錫提供便利。無錫與曲靖於2020年簽訂《勞務合作協定書》，還將密集赴四川宜賓、貴州畢節、江蘇連雲港等地開展勞務協作，全力強化務工人員赴錫就業組織工作。