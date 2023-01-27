內政部日前公布全台去年新生兒13萬8986人，創歷史新低；台東縣較去年增加89人，是全台唯一正成長縣市。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部日前公布全台去年新生兒13萬8986人，創歷史新低，為鼓勵生育，台東縣政府自去年1月起調升生育津貼，第1胎補助由1萬元調升至3萬元，推出免費到宅育兒指導等多項社會福利，縣長饒慶鈴表示，台東去年共有1405位新生寶寶，較前1年增加89人，是全國唯一上揚縣市。

受少子女化影響，全台2022年全年新生兒13萬8986人，創下歷史新低，相較2021年新生兒15萬3820人，再減少1萬4834人。台東縣府民政處指出，今年1月10日內政部公告的全台出生人口數，台東2022年出生人口數為1405人，與2021年相比，增加89人，台東是全台唯一正成長縣市。

饒慶鈴表示，人口是一切基礎，縣府團隊積極建置完善生養育規畫，有鑑於少子化問題日益嚴重，加上台東縣府近年開源節流有成，財政達15年來負債最低，因此，將開源節流經費挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫。

其中，包含2022年1月1日起大幅加碼生育補助，將第1胎補助提高至新台幣3萬元、雙生以上及第2胎（含以後）每胎補助3萬6000元，為全國補助最多的縣市之一。

另外，2020年開辦「免費育兒指導到宅服務」，2021年新增「低收、中低收入戶及弱勢家庭（含新住民）」生產住院3至5日的月子餐補助，鼓勵生育，並減輕新生兒家庭經濟負擔。

搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致等，建構安心懷孕、願生能養的友善環境，有效提升台東縣出生人口。

饒慶鈴說，4年多來，縣府從生育補助、坐月子餐、育兒指導，建構安心懷孕，願生能養的友善環境，及提升慢經濟效應的健康生活城市等，顯見政策效應佳。