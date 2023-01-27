雲林縣四湖鄉海清宮包公祖廟，近日出現1隻台灣獼猴，不僅搶吃供桌上的水果、餅乾等拜拜供品，還2度攻擊小女孩，引發地方公憤，通報縣農業處、動植物防疫所誘捕，但此猴非常機靈，至今還未「落網」，農業處27日表示已全力捕捉中，提醒民眾不要靠近、餵食，以免受傷。

獼猴大鬧雲林縣四湖鄉包公廟還攻擊小孩，引公憤相關單位誘捕中。（海清宮提供／張朝欣雲林傳真）

此隻獼猴約1年前就出現在雲林四湖、台西、麥寮等沿海鄉鎮，一開始只敢偷取農作物、民宅內食物，後來膽子大了，遇人也不躲避，直接跑到宮廟搶吃供品，近日出現在四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟，即使春假期間人潮眾多也不害怕，旁若無人坐在供桌上大快朵頤，趕也趕不走。

海清宮主委蘇金志表示，26日1名阿公帶著小孫女來參拜，獼猴見小女孩手上有食物竟靠近搶奪，嚇得小女孩號啕大哭，幸好阿公即時把獼猴趕走。這隻獼猴吃供品大家還可忍受，但危害到民眾便不能置之不理，因此已通報農政單位設法誘捕。

住在四湖鄉的雲林縣議員蘇國瓏說，約1個多月前，這隻獼猴便試圖攻擊1名小女孩，他剛好在場，與小女孩的家人一起把獼猴趕走，事後通報縣農業處誘捕，至今沒有下文，26日又發生攻擊事件，難道要有民眾受傷才肯處理嗎？希望相關單位能用心盡速解決問題。

四湖民眾提到，獼猴大鬧包公廟，包公慈悲為懷不計較，但接連攻擊小女孩已引發公憤，再不趕快把獼猴捉起來，將向縣長陳情，以免發生憾事。

農業處副處長蔡耿宇指出，已指派森林保育科人員設籠子誘捕，並請動植物防疫所支援麻醉吹箭，但獼猴非常機靈且很會躲藏，比流浪貓狗還難捉，目前持續誘捕中，呼籲民眾不要餵食、靠近，以免受傷。