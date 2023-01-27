今（27）日初六春節第二波寒流南下，全台明顯降溫，先前許多民眾都趁著低溫上山欣賞雪白美景，不過是否還有可能出現霧淞或是降雪現象？對此，氣象局長鄭明典分析，由於迎風面仍有一些水氣，「迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪」。

鄭明典在臉書發文表示，這一次台灣明顯降溫，原因是冷高壓由西方繞過青藏高原所影響，另外還有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，所以台灣天氣偏乾冷，「但是迎風面還是有一些水氣，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪」。

鄭明典說明迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。（翻攝自鄭明典臉書）

氣象主播戴立綱指出，除了乾冷空氣南下，台灣地區快速降溫以外，蒙古沙塵也跟著進入台灣上空，因此空氣品質差，「穿著保暖＆過敏朋友注意」；氣象局指出，下風處的雲嘉南以南污染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。

氣象局提醒，初六、初七（28日）沿海風力明顯偏大，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，強風將持續至初八（29日）上午，下半天減弱。而強風伴隨著大浪，沿海風浪普遍有3至4米，尤其澎湖、蘭嶼、綠島近海可達5米，沿海活動注意安全。