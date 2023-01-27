副總統賴清德27日南下高雄大寮「大發開封宮包公廟」參拜，在立委林岱樺的陪同下發放1元福袋並向民眾拜年。（洪浩軒攝）

副總統賴清德27日南下高雄大寮「大發開封宮包公廟」參拜，在立委林岱樺的陪同下發放1元福袋並向民眾拜年。（洪浩軒攝）

副總統賴清德27日南下高雄大寮「大發開封宮包公廟」參拜，並在立委林岱樺的陪同下發放1元福袋並向民眾拜年，數百名支持者到場共襄盛舉，現場熱鬧至極，過程中時不時有民眾喊話「賴總統加油！」對此，賴清德則是微笑點頭致意。

賴清德27日南下高雄跑透透，一早賴清德先到岡山「壽天宮」參拜，緊接著前往楠梓「下鹽田仁壽宮」，隨後到苓雅區「關帝廟」，下午則是前往鳳山「赤山文衡殿」及大寮「大發開封宮包公廟」參拜、發放1元福袋向民眾拜年。

賴清德抵達大發開封宮包公廟時，就有大批民眾高喊「賴總統好！」、「賴總統加油！」，面對熱情民眾，賴清德微笑點頭並揮手致意。大發開封宮包公廟主委郭昭廷也在致詞時表示，很榮幸在2023年邀請「賴副總統」到大發開封宮包公廟參拜，希望2024年「賴總統」可以再次到此參香。

林岱樺表示，很高興未來國家的領導人「賴總統」到此參拜、向民眾拜年，賴清德是最了解人民辛苦、委屈的人，大寮地區先前有嚴重的淹水問題，中央也聽到民眾的心聲，所以編列6億元的治水預算，希望大家繼續支持關心高雄及大寮地區的賴清德。

賴清德表示，今年是充滿希望的1年，他特別到大寮大發開封宮包公廟參拜並跟大家拜年，祈求風調雨順、國泰民安。感謝地方、中央通力合作解決大寮的淹水問題，希望這種團結的模式應該持續下去。