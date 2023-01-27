氣象局發布低溫特報，今晚至明日台南以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖，金門及馬祖有持續10度或6度以下氣溫機率。（圖／氣象局）

大年初六全台氣溫急凍！今（27）日又有一波寒流來襲，氣象局稍早對全台發布低溫特報，明後兩日（1/28、1/29）受寒流影響，各地氣溫非常寒冷，容易出現10度以下低溫，且今晚至明日台南以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖，金門及馬祖等地甚至可能下探6度。

隨著寒流南下，各地天氣轉冷，明後兩日的氣溫都會非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，氣象局稍早針對全台22縣市發布低溫特報，影響時間為今日下午至明日下午，今晚至明日台南以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖，金門及馬祖有持續10度或6度以下氣溫（橙色燈號）的機率，提醒民眾加強保暖。

屬於「橙色燈號」非常寒冷的地區為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣，有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度甚至更低氣溫機率，連江縣也有下探6度的可能。

此外，屬於「黃色燈號」寒冷的地區則是：高雄市、屏東縣、台東縣，氣溫恐下探10度。

也由於東北風強勁，氣象局今日下午也發布陸上強風特報，苗栗至台南地區、北部、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至11級強陣風，高雄、北部地區、台東沿海空曠地及金門亦有較強陣風，鄰近海域也要提防較大風浪。