小美吃安眠藥後搭男友楊男車子去上班，她一路熟睡回到家前醒來，掀開身上棉被赫然裙子被脫、下身僅剩內褲，怒告楊性侵未遂。楊在警詢及偵查時供稱，脫她衣物想要嘿咻，因還要載別人才作罷，但在法庭卻翻供說，脫裙是為讓她好睡覺。法官以犯罪證據不足，判楊無罪，仍可上訴。

小美指控，楊男在2021年4月6日到彰化載她去中市上班，她因吃安眠藥上車一路熟睡，期間曾醒來，已抵中市，楊問她要不要提早下班，她回答「好」，持續昏睡。後來，爸爸到車上叫醒她，她醒來車已回到家門前，她打開身上蓋的棉被，下半身竟僅剩內褲，裙子已被脫，父女倆人都驚訝質問楊，但他支支吾吾講不出所以然來。

小美爸爸則證稱，楊男載女兒回家，他從車窗看見女兒在車內蓋棉被睡覺，他叫醒女兒後，她就在找褲子，並與楊起爭執，楊跑離駕駛座，他並沒與楊講話。事後，女兒才憤怒說，楊曾載她到旅館發生性關係，又要再趁她不省人事時，對她作不軌行為。

楊男在檢警偵辦時供稱，他將車停在中市中華路一段附近的停車格，利用小美不能抗拒時，脫下她的裙子想要嘿咻，但因有人上車而未得逞，檢方以涉犯趁機性交未遂罪嫌將他起訴。

楊在法庭時否認趁機性交未遂，改口辯稱，他脫小美裙子，是要讓她好睡覺，幫她蓋棉被。

一審法官認為，不能以被告單一自白作為犯罪的唯一證據，且楊男在法庭辯稱脫小美的裙子是為讓她好睡覺，參酌車內空間狹小、活動受限，坐副駕駛座睡確實不舒適，楊說法不違生活經驗法則。

此外，小美父女兩人證詞有瑕疵、歧異，無法作為犯罪證據，也無法證明裙子被脫掉原因，法官以不能單憑小美的指訴而認定楊犯行，依無罪推論法則判無罪。