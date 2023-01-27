俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）質疑還否還活著，克里姆林宮隨即駁斥外界臆測。英媒披露，普丁周三（25日）現身莫斯科大學與學生們合照，但被抓包腳下穿增高鞋，至少增加1英吋高度，瞬間成為全球最大爆點。

英國《每日鏡報》報導，身高只有170公分的普丁，竭盡全力維護自己的公眾形象。消息人士透露，普丁不喜歡成為官方照片中最矮的人，因此他的保鏢一定要比他矮，這樣才能凸顯普丁是高個子印象。

另位消息人士說：「對政治人物來說，身高真的很重要。」

去年俄羅斯強人對烏克蘭發動戰爭後不久，普丁被外界指責有「拿破崙情結」。當時，有情報官員認為，普丁開戰想給人留下強勢領導人形象，以彌補自己身高不足的弱點。

荷蘭心理學家Mark van Vugt表示，普丁時常對鏡頭擺出壯碩姿勢，如赤裸上身、打冰球、打獵等照片，這些都是對權力地位感到不安的人身上才會出現。他補充說，可能因普丁身材矮小，採取這種行為來彰顯自己更具有統治力。

對於普丁25日穿增高鞋現身校園，俄國自媒體「General SVR」在Telegram暗示，與學生合照的普丁是山寨版，不少人發現「這位總統」笑聲與普丁不同，臉部表情有些僵硬，似乎打過肉毒桿菌。

F-16也沒用！這才是烏克蘭致勝戰略
獲美德戰車仍不夠 烏再曝新目標「沒什麼拿不到」 德秒打臉
他飛7千公里幫俄羅斯正妹送台灣美食 她笑開：最愛這3項
# 普丁 #莫斯科 #俄羅斯 #拿破崙