"President Putin was pictured apparently wearing a pair of heels to increase his height as he posed for photographs with students. In the images, which show Putin among mostly taller young people, his shoes appear to have extra-thick heels."https://t.co/tG8r0U5vCu pic.twitter.com/ggjdsvubVO — Daunis Auers (@DaunisAuers) January 27, 2023

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）質疑還否還活著，克里姆林宮隨即駁斥外界臆測。英媒披露，普丁周三（25日）現身莫斯科大學與學生們合照，但被抓包腳下穿增高鞋，至少增加1英吋高度，瞬間成為全球最大爆點。

英國《每日鏡報》報導，身高只有170公分的普丁，竭盡全力維護自己的公眾形象。消息人士透露，普丁不喜歡成為官方照片中最矮的人，因此他的保鏢一定要比他矮，這樣才能凸顯普丁是高個子印象。

另位消息人士說：「對政治人物來說，身高真的很重要。」

去年俄羅斯強人對烏克蘭發動戰爭後不久，普丁被外界指責有「拿破崙情結」。當時，有情報官員認為，普丁開戰想給人留下強勢領導人形象，以彌補自己身高不足的弱點。

荷蘭心理學家Mark van Vugt表示，普丁時常對鏡頭擺出壯碩姿勢，如赤裸上身、打冰球、打獵等照片，這些都是對權力地位感到不安的人身上才會出現。他補充說，可能因普丁身材矮小，採取這種行為來彰顯自己更具有統治力。

對於普丁25日穿增高鞋現身校園，俄國自媒體「General SVR」在Telegram暗示，與學生合照的普丁是山寨版，不少人發現「這位總統」笑聲與普丁不同，臉部表情有些僵硬，似乎打過肉毒桿菌。