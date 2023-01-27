民眾黨主席柯文哲27日到高雄市左營區新庄仔天公廟發放發財金，民眾排隊領取，隊伍綿延到廟外的街道。有一名男子看到柯文哲直喊：「柯總統」，令柯文哲不好意思地笑了笑。柯文哲還親切地拉著男子合影。

柯文哲下午到左營區各宮廟祭拜，包含左營鳳邑舊城城隍廟、啟明堂、元帝廟，以及到左營新庄仔天公廟發放發財金。民眾下午1時起就到場排隊，排隊隊伍綿延至廟外。

民眾黨主席柯文哲（左二）27日到左營新庄仔天公廟發放發財金，他與民眾合影。（林瑞益攝）

柯文哲致詞表示，很高興到新庄天公廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安，謝謝大家熱情招待，希望在新的一年在座的各位身體健康、闔家平安。

在發放發財金時，有民眾舉家出遊，也有情侶到場領取發財金，更有柯粉連續跟了好幾家宮廟，為柯文哲加油打氣。在天公廟時，一名男子對柯文哲喊「柯總統」，柯文哲露出笑容。

天公廟下午準備了大陣仗的薩克斯風樂隊與禮生儀隊歡迎柯文哲。廟方說，天公廟不分黨派，不管是哪位政治人物到訪都歡迎。