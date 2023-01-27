台彩過年期間發行2千萬超級紅包刮刮樂，有867個100萬元以上大獎，台中大里區「好事多彩券行」日前有客人刮出百萬元的大獎，店家表示，中大獎的是四位親如兄弟的好友一起集資買了整本的「2千萬超級紅包」，代表來買刮刮樂的男子表示，當時走進店裏看到彌勒佛朝著他笑，當時心中就覺得「就是這家了！」。

台彩公司新春期間發行2千萬超級紅包彩券，共有7個2千萬元頭獎、10個200萬元＋賓士休旅車以及850個100萬元的大獎；台彩公司統計截至1月25日，已刮出1個2千萬元、2個兩百萬元＋賓士休旅車以及173個100萬元的大獎；其中位於台中市大里區瑞城里美群路「好事多彩券行」大年除夕就有顧客刮中了百萬元的大獎。

台中大里區「好事多彩券行」日前有客人刮出百萬元的大獎，客人自述購買刮刮樂時看到彌樂佛對著他笑。（好事多彩券行提供／馮惠宜台中傳真）

「好事多彩券行」老闆徐鳳珠說，店裏有一尊彌勒佛，是曾經中過獎的客人送來的，她每次從銀行批購回來的刮刮樂，都會讓店內的財神彌勒佛加持一下，祈求刮出大獎來。

徐鳳珠表示，大年初五有名中年男子到店裏要加他的LINE，還預告「有好事發生」，沒多久就傳來他大年初四中了2千萬超級紅包三獎100萬的刮刮樂照片來報喜訊。

原來，該名男子和三位異姓的好兄弟一起集資，花3萬6要購買一本、18張刮刮樂，他跑了幾家彩券行，走進該店時看到桌上放的彌勒佛一直朝著他笑，讓他很有信心，當下就決定「就是這家了」果真幸運刮出大獎。

徐鳳珠說，好事多彩券行開業9年，110年8月23日曾開出今彩五三九頭獎800萬元，過年期間有一隻蝴蝶總在店裡飛來飛去，客人笑稱是好預兆，果然大年初四就有客人中了百萬獎金刮刮樂。