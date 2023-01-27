大年初六，副總統賴清德南下屏東玉皇宮參拜並發送平安福袋，吸引上千人排隊領取，當中一名2個月大的小男嬰在父母懷中搶中頭香，成為首個拿到福袋的民眾，羨煞眾人，也讓賴清德特別合照留念，期間不斷有人高喊「賴總統」，對此，賴清德都揮手微笑、笑而不答。

賴清德在屏東縣長周春米、立委鍾佳濱與莊瑞雄，以及前屏東縣長潘孟安的陪同下，27日下午到屏東玉皇宮發送平安福袋，賴清德說，大年初六到玉皇宮拜廟有2個目的，第1是向玉皇大帝拜年，第2是要分享一元平安福袋給民眾，給大家祝福。

他說，祈求玉皇大帝保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓疫情快點過去，讓全國民眾可以過正常日子、平平安安，此外也祈求神明大顯神通，保佑屏東，而發送的平安福袋是與蔡英文總統一同聯名的，藉此祝福大家，也提醒民眾福袋拿到後要過個香爐、並放對財位，這樣會更有效。

大年初六，副總統賴清德南下屏東玉皇宮參拜並發送平安福袋，吸引上千人排隊領取。（謝佳潾攝）

他還說，雖然國際普遍預測2023年全球景氣不佳，但就農曆年來說，2023年是癸卯兔年，也是吉祥年，相信學習兔子機智、謹慎及變通的智慧，全民團結合作，必可逢凶化吉。

大年初六，副總統賴清德南下屏東玉皇宮參拜並發送平安福袋。（謝佳潾攝）

不少民眾聽聞副總統要來發送福袋，從中午就開始排隊，當中排在第1位的是才2個月大的陳姓小男嬰，他在父母懷中搶中頭香，成為首個拿到福袋的民眾，羨煞眾人，而排在他們後面的是來自高雄的10個月大徐姓男嬰，父母從網路得知後特地趕來，賴清德看到他們前來非常感動，特別與他們2個家庭合照留念。