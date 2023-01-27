一名潘姓男子先前佯裝成運動品牌調查員，三度於新北市街頭攔下高中生，稱自己需要拍攝青少年的身形照片做調查，藉機觸摸男高中生的生殖器或拍下其下體、內褲，慘遭移送法辦。案經上訴，高等法院撤銷原判決，依犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，應執行7年4月。可上訴。

判決書指出，潘姓男子2020年5月29日上午近8時許，於新北市街頭遇見身穿高職制服的男學生A，稱自己為運動品牌調查員，需拍攝A的身形照片，A不疑有他便與潘男一同前往一處夾娃娃機店，並在潘男要求之下脫掉外褲供拍攝穿著內褲的照片，不料潘男卻趁機強脫下A男的內褲、來回撫摸其生殖器，全程以手機錄影。

同日上午近9時許，潘男於海山捷運站3號出口外攔下另名身穿高職制服的男學生B，以相同理由謊騙B，成功拍下猥褻影像並猥褻得逞，經B當場怒罵才停手；同年6月19日，潘男故技重施，趁拍攝另名男高中生C時，觸摸對方下體，C嚇到撥開潘男的手，但潘男仍說「這是工作」，強行將手伸入C男內褲中撫摸生殖器。全案經由A、B及B的母親報警，C向檢察官提出告訴，由新北地檢署檢察官偵結起訴。

法院審理時，潘男辯稱，他並沒有用市場調查的名義欺騙他們，只有與男學生純聊天，問能不能拍攝影像，僅有拍攝到A的生殖器，B、C並無，坦承未經同意觸摸3人的生殖器，其中僅有C確實撥開他的手。

案經上訴，高等法院認為，潘男只為了滿足自身性慾，竟以品牌調查員名義，挑選在學學生搭訕後犯案，對被害者的身心健全發展影響甚鉅，犯行所造成的損害非輕，酌情後撤銷原判決，依犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，應執行有期徒刑7年4月。可再上訴。