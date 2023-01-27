鹿林山、塔山是野生動物重要生活地，林務局嘉義林管處架設紅外線自動相機捕捉到台灣黑熊覓食、山羌打架、台灣彌猴在竹林裡吃飽剔牙的模樣，萌樣很療癒，嘉義林管處表示，用科技影像來記錄及分析自然環境與動物生態的變化，作為保育動物的參考。

黃喉貂身形靈巧，行動迅速，像一道道黃色閃電縱躍於山林間。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

為長期觀察監測哺乳動物族群，林務局嘉義林區管理處在轄區的深山，共架設30台紅外線自動相機，包括6台架設在鹿林山野生動物重要棲息地、4台在塔山野生動物重要棲息地，記錄林地內多樣的野生動物生態。

食蟹獴面對紅外線相機，微笑看著鏡頭拍照。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

有山羌、水鹿、台灣獼猴、鼬獾是鏡頭裡的常客，還有保育類的物種如台灣黑熊、台灣野山羊、黃喉貂、穿山甲、食蟹獴、麝香貓，也有逐漸為大家熟知的藍腹鷴、翠翼鳩、帝雉等鳥類。

嘉義林管處指出，鏡頭捕捉到野生動物們在山居生活的舉動、樣態，非常珍貴，例如黃喉貂有鮮黃的體色，身形靈巧，群聚時金光熠熠；而藍腹鷴雄鳥的羽色繽紛華麗，如藍寶石般閃耀炫目；翠翼鳩幾乎與環境同色調，低調隱身在森林底層，不容易被發現。

臺灣野山羊湊近鏡頭前拍大頭照。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

野生動物似乎偶爾會察覺到有鏡頭這個「異物」潛伏在身旁，湊近瞧一瞧，攝影機也就近錄到牠們凝視鏡頭的好奇神情，例如水鹿張大眼睛直接貼上鏡頭，十分奇妙有趣。

紅外線相機記錄到山羌打架畫面。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

紅外線自動相機也拍到水鹿一整晚啃食掉大面積的樹皮，還有拍過公山羌打架的畫面，還有台灣黑熊出沒的蹤跡。

嘉義林管處副處長李定忠說，紅外線自動相機偶爾會被野生動物們撞壞、搞丟，也會視動物遷移的動線來增減架設相機的數量，透過相機觀察動物的生態行為，再由專責單位建立長期的生態資料，評估族群分布及變化，進而擬定相關的保育策略。