女星郭靜純外型姣好、身材火辣，曾是90年代性感女神，2006年嫁給製作人王信貴後，生下一對子女，2019年全家移民加拿大，僅透過社群平台分享近況。農曆春節來臨，郭靜純PO女兒的走春照，亮眼的外型獲得網友稱讚。

郭靜純女兒Mina（王丞渝）繼承媽媽的優良基因，15歲就有166公分的身高和一雙大長腿，當時引起一陣驚呼，事隔近1年，郭靜純初二（23日）再曬女兒的照片，寫道：「Ms.Mina今天提著新包去走春」。

只見將邁入16歲的Mina，五官端正、標緻，綁著氣質的公主頭，身穿黑色皮衣和深藍色短裙，搭配灰色過膝長襪，露出大片的絕對領域，一手搭著樓梯扶把，一手拎著桃紅色包包，對鏡頭露齒甜笑，讓不少網友留言狂讚：「好漂亮，腳很修長」、「跟媽咪一樣青春美少女」、「米娜身材好又漂亮～新年快樂」、「媽媽優良基因所產生的漂亮女兒」、「氣質美女」、「又瘦又美」、「好有質感的女兒」等，郭靜純一一回覆：「謝謝您」。

郭靜純剛出道時是模特兒，1996年她抓住機會，成為第一位《花花公子》國際中文版台灣封面女郎，隔年又推出寫真《暗示》大賣10萬本，1999年趁勢追擊，再發全裸寫真《純色》，對著鏡頭展現前凸後翹的身材，被封為90年代性感女神。她的女兒Mina遺傳到媽媽的基因，外型甜美、秀氣，不過郭靜純曾透露Mina對演藝圈興趣不大，沒計畫當藝人。