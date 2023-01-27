玉女天后陳慧琳（Kelly）去年年尾驚傳車禍，當時車上還有13歲兒子和司機，在行駛途中與另一台車發生對撞，導致車頭毀損，三人均送醫治療，好在情況並不嚴重，時隔1個多月，陳慧琳為工作露面拍攝，坦言臉部還沒完全休養好，但工作已經接下只能按約完成。

陳慧琳27日在社群平台曬出一組寫真照，照片中她穿上黑色套裝與白色平口禮服，身上掛著昂貴珠寶，顯得非常貴氣，臉蛋和身上都看不出有任何外傷，她透露這是車禍後第一個拍攝工作，臉部還沒完全消腫，坦言工作是車禍前就接下的，「但是時間不等人，沒有辦法，只有保持樂觀心態迎接工作」，原本還擔心狀態不好，結果拍攝後的照片依舊漂亮，讓陳慧琳鬆了一口氣，她也不忘送上新年祝福：「祝大家兔年吉星高照，最重要出入平安！」。

50歲的陳慧琳於2022年12月16日與13歲的大兒子搭乘轎車出門，上午約11點在九龍城區何文田嘉道理道發生車禍，當時與另一輛私家車發生對撞，司機與陳慧琳母子皆送往廣華醫院治療，對撞的38歲男駕駛則沒有受傷，陳慧琳經紀人對外透露傷況，表示平安無事只是皮外傷，臉部和手部有些擦傷，腿部也有部分瘀青，已接受檢查治療了，陳慧琳事後也親自上線安撫粉絲：「放心，我沒有事呀，只是皮外傷，休息一下就沒有事！多謝關心！」。