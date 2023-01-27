延燒許久的「流水席之亂」至今仍未結束，號稱「輔大陳若儀」的Kelly初四（1/25）發文痛批小姑介入婚姻，才會鬧到自己爸媽出面跟夫家談，還曬出對話截圖，貌似雙方約好要在餐廳碰面，沒想到「無緣小姑」出面打臉，強調哥哥過年都在南部陪家人，還加碼爆料：「她曾要我哥賣光股票基金，去買大安森林公園附近一戶近6千萬的房子」。

Kelly於初四發文指出，感情是兩個人的事，但走入婚姻時，就會面臨與另一半家人的考驗，表示自己領教到「毒姑」的可怕，若非未婚夫家人百般刁難，也不會鬧到她爸媽必須出面找夫家談的局面，還說：「如果可以，我寧可不要什麼分手費，我只想跟我老公結婚過一輩子」，同時她也附上一張對話截圖，疑似未婚夫在過年期間要和她的家人碰面。

「輔大陳若儀」初四上傳一張對話截圖，貌似即將和男方碰面。（圖／翻攝自匿名2公社）

對此，男方妹妹昨（26）日在《匿名2公社》發文反擊，哥哥從小年夜前一天一直到初五都在高雄陪伴家人，並沒有去找無緣的嫂嫂，更遑論要復合。接著她又加碼爆料，Kelly曾要求哥哥把股票、基金全數脫手，將財產全拿去買台北大安森林公園附近某戶近6000萬元的房子。男方妹妹傻眼地說：「真把我哥當盤子…請某人不要一直丟煙霧彈好嗎？」

貼文曝光後，再度引發網友熱烈討論，紛紛留言，「故事從外太空寫到內子宮了」、「還好男方那邊很清醒」、「所以現在是凱莉小姐夢想還沒分手嗎」、「被人家斷財路，怨氣很重」、「分了還在那邊死纏爛打，夢裡什麼都有」、「相信我，這絕對不是完結篇，還會有後續的」。