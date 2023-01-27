美國國務院正式宣布對一家涉嫌協助俄羅斯入侵烏克蘭的中國企業實施制裁，這家陸企名為長沙天儀空間科技研究院有限公司，它將烏克蘭的衛星圖像提供給俄羅斯雇傭軍瓦格納集團，協助其進行對烏克蘭的作戰行動。

《美國之音》報導，美國財政部和國務院宣佈了一系列行動，被制裁的公司包括長沙天儀空間科技研究院有限公司，該公司已向俄羅斯雇傭軍瓦格納集團提供了烏克蘭上空的衛星圖像，供其在烏克蘭開展作戰行動。美國財政部還宣佈對這家中國公司位於盧森堡的子公司實施制裁。

長沙天儀研究院是一家成立於2016年的新創公司，以低成本的商業微小衛星為太空科學實驗、技術驗證提供服務。（圖／天儀研究院）

報導說，美國已正式將瓦格納集團定為跨國犯罪組織，上周白宮已經預告了這一行動。與此同時，美國議員則推動對北京採取更有力的行動。美國國務卿布林肯在一份聲明中表示，新的制裁「將進一步阻礙克里姆林宮武裝其戰爭機器的能力，該戰爭機器正在對烏克蘭發動侵略戰爭，並造成了違背良心的死亡和破壞」。

中國與俄羅斯有近乎盟友的關係，美國則對外大肆宣揚北京在俄烏戰爭上模棱兩可的態度。報導表示，美國官員一直對中國私營公司的活動表示擔憂，華盛頓認為，這些公司不太可能在中國政府的要求下開展工作，但可能會被北京阻止。

美國議員呼籲，除非中國明確限制對俄羅斯軍事裝備與技術出口，否則就應對。對中國實施制裁。美國國務院第3號人物盧蘭（Victoria Nuland）在參議院聽證會上表示，「我們看到中國的公司違反制裁時，我們將提請他們注意。」

參議院外交關係委員會民主黨主席梅蘭德茲（Bob Menendez）表示：「據瞭解，有證據表明一些中國公司一直經由香港出口包括半導體晶片在內的（軍民）兩用技術給俄羅斯。」「如果中國提供關鍵援助，我們不應該放棄制裁中國的可能，中國不應該躲在一些公司後面。」他強調，「我們需要盡一切可能把蛇頭砍掉」。

美國財政部還對一家位於阿拉伯聯合大公國的航空公司Kratol實施制裁，因為該公司為瓦格納集團提供了飛機，以便在中非共和國、利比亞和馬利之間運送人員和設備。

惡名昭彰的瓦格納集團由俄羅斯總統普丁關係密切的商人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）領導，在中非共和國尤為活躍。美國財政部將它視為俄羅斯官方相關部門，列入製裁的黑名單中。白宮上週五表示，瓦格納在烏克蘭有大約5萬名戰士，其中80%是來自監獄的囚犯。