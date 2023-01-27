春節時大魚大肉，幾乎都會胖一圈，根據國健署統計，台灣民眾年後發胖率高達30至40%，平均體重增加2公斤，但別著急減肥，發胖可能會迎來好運。命理專家小孟老師在臉書粉專提到，4星座過完年後會變胖，不過越胖財運越好。

第4名、獅子座

獅子座的健康宮對應財宮，越胖會讓他們財運噴發，職場上若有想建立關係的對象，可趁發胖期間與對方互動，關係會更上一層樓，甚至能獲得更多合作機會，打開商業財路，同時可規劃更多賺錢計畫，不過要注意別接過量的工作，身體可能會無法負荷，造成過勞的狀況。

第3名、射手座

射手座脂肪越多越能打起精神，平時若吃太少或刻意減肥，反而會讓他們無精打采，充飽能量才能好好規劃工作，就會有好的收穫，另外射手座也很喜歡結交朋友，參加各種聚會，靠著吃喝拓展人脈，為他們的財運累積更多意外之財。

第2名、摩羯座

摩羯座的守護星為土星，而土壤可以栽種植物，屬於肥沃的星座，入冬後不知不覺就會發胖，而摩羯座發福臉型變圓，反而會更有親和力，讓人更想認識他們，有助於正財運提升，甚至受到主管喜愛，如果近期想為自己爭取更多權益或機會，胖一點對運勢很加分。

第1名、雙子座

雙子座帶有稚氣的感覺，發胖時看起會更年輕，若太瘦反而有些老成，而且吃得越多，體力也就越好，工作上更賣力認真，不久後就會迎來亮眼成績，正財好運更是好得沒話說，若有在經營副業，繼續保持努力的態度，未來將銳不可當。