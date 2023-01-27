桃園市大溪區中庄調整池是民眾休憩熱點，許多鳥類飼主也會結伴到此「遛鸚鵡」，但過年前有飼主發現設置警示牌「禁止大型鸚鵡放飛訓練」，令眾多鳥友傻眼，質疑為何只針對鸚鵡。桃市府水務局回應，因民眾反映常被鸚鵡嚇到才設置，將修改內容請飼主勿有影響通行安全的放飛行為。
大溪蕭姓飼主表示，他參與的鸚鵡鳥友社團多為桃園人，每周會相約空閒時間，到中庄調整池管理站停車場旁空地放飛鸚鵡，偶爾也會去大溪河濱公園或月眉里古厝附近，他們是因興趣才飼養鸚鵡，皆經過訓練，作為陪伴生活的朋友。
蕭姓飼主說，過年前看到新設警示牌，引起大批鳥友公憤，傻眼喊「有生以來第一次看到針對鸚鵡的警示！」平時放飛都會挑選較無人車通行的時間，飼主也會顧慮鳥類和行人安全，質疑為何警示牌只針對鸚鵡。
市議員陳治文表示，原標誌禁止大型鸚鵡放飛訓練，過度針對單一鳥類，且「大型」定義也有點模糊，故引起爭議，她第一時間請水務局參酌各方意見，建議修改內容。
水務局河岸地工程管理科說明，先前市政信箱接獲多次民眾陳情，有飼主在中庄調整池周邊放飛鸚鵡，不少人看到都嚇一跳，恐影響通行安全，為保護民眾與鳥類，才設置警語。
許榮桀表示，日前接獲鳥友反彈意見，已將警示牌拆除，預計調整警語內容，提醒鳥友並非禁止放飛，而是「請勿有影響通行安全的放飛行為」，保護行人安全，也確保鳥類飛行不受傷，預計過年後裝新警示牌，強調鳥友不必擔心權益受損。
如今該警示牌已拆除，蕭姓飼主也提到，人工飼養的鸚鵡比起野鳥健康許多，鳥友在放飛時也會注意不影響到行人與單車騎士。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。