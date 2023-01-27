桃園市大溪區中庄調整池是民眾休憩熱點，許多鳥類飼主也會結伴到此「遛鸚鵡」，但過年前有飼主發現設置警示牌「禁止大型鸚鵡放飛訓練」，令眾多鳥友傻眼，質疑為何只針對鸚鵡。桃市府水務局回應，因民眾反映常被鸚鵡嚇到才設置，將修改內容請飼主勿有影響通行安全的放飛行為。

桃市府水務局接獲民眾陳情，在中庄調整池散步或騎車時，有民眾放飛鸚鵡會令人受到驚嚇，便於過年前設置標語，引起當地鳥友反彈，目前已拆除並檢討內容，過完年將裝設新警示牌。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪蕭姓飼主表示，他參與的鸚鵡鳥友社團多為桃園人，每周會相約空閒時間，到中庄調整池管理站停車場旁空地放飛鸚鵡，偶爾也會去大溪河濱公園或月眉里古厝附近，他們是因興趣才飼養鸚鵡，皆經過訓練，作為陪伴生活的朋友。

蕭姓飼主說，過年前看到新設警示牌，引起大批鳥友公憤，傻眼喊「有生以來第一次看到針對鸚鵡的警示！」平時放飛都會挑選較無人車通行的時間，飼主也會顧慮鳥類和行人安全，質疑為何警示牌只針對鸚鵡。

市議員陳治文表示，原標誌禁止大型鸚鵡放飛訓練，過度針對單一鳥類，且「大型」定義也有點模糊，故引起爭議，她第一時間請水務局參酌各方意見，建議修改內容。

水務局河岸地工程管理科說明，先前市政信箱接獲多次民眾陳情，有飼主在中庄調整池周邊放飛鸚鵡，不少人看到都嚇一跳，恐影響通行安全，為保護民眾與鳥類，才設置警語。

許榮桀表示，日前接獲鳥友反彈意見，已將警示牌拆除，預計調整警語內容，提醒鳥友並非禁止放飛，而是「請勿有影響通行安全的放飛行為」，保護行人安全，也確保鳥類飛行不受傷，預計過年後裝新警示牌，強調鳥友不必擔心權益受損。

如今該警示牌已拆除，蕭姓飼主也提到，人工飼養的鸚鵡比起野鳥健康許多，鳥友在放飛時也會注意不影響到行人與單車騎士。