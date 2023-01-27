行政院長蘇貞昌日前宣布內閣總辭，總統蔡英文也在臉書發文，感謝蘇貞昌4年多來總是站在第一線，讓她更有力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎及寬闊的國際空間。針對兩岸關係，前民進黨立委林濁水認為「乏善可陳」，基本上為非戰之罪，但也不能說努力出什麼成績。

林濁水今(27日)在臉書貼文表示，總統說蘇貞昌站在第一線，幫她扛下許多壓力，讓她有更多力量專注外交、國防、兩岸事務，為台灣打下更堅韌基礎，撐出更大的國際空間。

林濁水認為，確實這4年來台灣外交關係空前好，不過，「台積電成為地緣政治玩家兵家必爭之地」、烏克蘭戰爭引發西方國家對台灣戰略地緣危機空前關切，兩大關鍵因素造成了不需台灣任何努力就得到空前的力挺。換句話說，成果主要操諸於人。

至於兩岸關係，林濁水覺得，乏善可陳，但是基本上非戰之罪，卻也不能說努力出什麼成績。而在「操之在我」的部分，努力搞意義貧乏的迷你國外交，當外交的重中之重，反而引起頻頻的斷交。另外，對中共軍事演習和兵役政策的決策，似乎總統愈「專注」，國家政策愈猶豫不定。

網友回應說，「好酸喔」、「加強心防是國防的基礎，仍待努力」。