全英最大的保險套工廠驚傳職安致死案例。一名為公司服務36年的資深員工查爾斯菲利浦（Charles Phillips）被診斷罹患罕見癌症「間皮瘤」（Mesothelioma），最終仍不敵病魔離世，享耆壽92歲。家屬懷疑，這與他生前工作環境充斥大量有害物質石棉有關，現在正力促其他員工出面提供證據。

根據《獨立報》（The Independent）報導，這家位於倫敦郊區的保險套公司主要生產橡膠、乳膠產品，包括手術手套、氣球等等，創立於1915年，外銷100多個國家，晃眼50年，如今已躍升全世界最大橡膠製造廠之一。1994年宣布關閉工廠，轉移至西班牙、義大利和亞洲。

菲利浦身為一名資深員工，為公司盡心盡力近40年，主要負責調配化學物質、清理大型容器內殘留物的工作，1992年退休後，被診斷患有罕見癌症「間皮瘤」（Mesothelioma），即好發於胸腔內壁的惡性腫瘤，學界證實罪魁禍首與石棉有高度關聯性。此後，菲利浦健康狀況急轉直下，於2021年抗癌失敗去世。

其遺孀瑪莉亞(Maria Phillips)至今仍無法接受摯愛離去，兩人的愛情故事便是在該公司萌芽，傷心欲絕的同時，她懷疑正是製造過程中產生的石棉粉塵和纖維惹的禍。由於現階段掌握證據不足，也沒有證人現身說法，要進入法律程序並求償相對艱辛，因此，為了替丈夫討回公道，瑪莉亞也呼籲相關人士主動出面協助。