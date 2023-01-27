金門太武山海印寺運用資源興辦或贊助公益慈善及社會教化事業，發揮宗教功能及增進社會福祉，經常針對地區獨居長者、弱勢家庭給予關懷協助。年節期間，海印寺性海法師獲悉有獨居長者發生意外急難後，隨即偕同董事洪志合前往金門醫院慰問，致贈徐姓長者急難慰問金，並祝福這長者能早日康復，順利渡過難關。

據了解，徐姓長者早年離婚，與在台子女關係疏離，平時獨居借住於破舊屋舍，生活條件與環境不佳，但卻不願接受安置照顧，每月僅仰賴社會補助度日。徐姓長者在大年初二不慎於高處跌落，嚴重骨折傷勢嚴重，經民眾電話報警，由金城派出所員警協助送醫緊急救治，並由醫院社工室、縣府醫療團隊協調安排後送等事宜。經縣府轉介海印寺金門佛教弘法基金會評估，由性海法師代表至醫院送暖慰問，期盼能讓長者安心治療。

金門縣政府社會處表示，現行強化社會安全網服務針對脆弱家庭或個人，都期能給予支持與關懷，透過網絡合作與公私單位協力，使鄉親能即時獲得協助。

社會處也指出，公部門資源有限，但民力無窮，金門轄內諸如太武山海印寺（金門佛教弘法基金會）、紅十字會、華山基金會等團體，平時即提供鄉親與獨居長者種種關懷協助。過年期間，家家戶戶開心過年，太武山海印寺（金門佛教弘法基金會）接獲急難需求立即送暖，期盼獨居長者能獲得關懷與照顧，並在危急時刻度過難關，著實是寒冬中的一股暖流。