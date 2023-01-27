我國自元旦起針對大陸入境旅客全面採唾液PCR篩檢，原定實施至1月31日，中央流行疫情指揮中心今宣布，為配合金馬小三通專案入境期程，該項措施同步延長至2月6日。

指揮中心表示，近期大陸入境旅客唾液PCR採檢陽性率雖由25％降至2％到4％，但考量大陸COVID-19疫情持續，老年族群感染數、重症數及死亡數續處高水平，另出境人流大幅增加，亦增加國際間傳播風險，仍須關注其對我國疫情影響，並持續偵測大陸高風險變異株。

此外，指揮中心指出，農曆春節期間我國社區人群南北交流及聚會增加，且年後旅遊返國人數增加，疫情傳播風險上升，仍須持續監測疫情發展。

為持續偵測大陸高風險變異株及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程至今年2月6日，指揮中心今天宣布，大陸直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客配合於機場／港口進行唾液PCR檢驗之措施，由1月31日延長至2月6日（表定航班抵臺時間）。

另外，自大陸啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，亦延長至2月6日（表定航班抵臺時間）。

指揮中心提醒，入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，仍請主動洽機場或港口疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

指揮中心呼籲，所有旅客抵臺機場領取快篩試劑後，請配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5＋n居家照護及自主健康管理。