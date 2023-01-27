台灣打擊樂演奏團隊「雙子二重奏」獲選美國國務院「中央舞台」（Center Stage）第6季巡演計畫藝術家，將自2月開始赴美國到各州主流表演藝術場館巡演1個月，首站將於2月1日在美國首屈一指的表演藝術場館「約翰·甘迺迪表演藝術中心」登場。

雙子二重奏由雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑組成，兩人以雙胞胎獨有的默契，展現獨特的音樂魅力及精湛技巧，演出足跡遍及全台，近年更代表台灣在歐美打擊樂壇嶄露頭角，多次獲國際獎項肯定，如2016年義大利擊樂大賽重奏組冠軍、2018年紐約古典音樂金獎室內樂首獎，以及丹麥皇家音樂學院獨奏家比賽首獎等，亦曾受邀赴美國、義大利、瑞典、丹麥、瑞士、波蘭、西班牙、日本、中國、馬來西亞等國際音樂節或表演工作坊演出。

「中央舞台」（Center Stage）是美國國務院教育文化事務局主辦的文化外交計畫，由中央政府提供資金，「新英格蘭藝術基金會」與「美國地區藝術組織」規劃執行，徵選國際表演藝術團隊進駐美國各州大城小鎮，舉辦表演、工作坊、講座、大師班等活動，歷年來已有來自9國共29個表演團隊造訪，在35個州及首都華府內逾百個藝術節、劇院、校園等多元場域巡迴演出。

雙子二重奏美國巡演首站將於2月1日晚間6點在華府甘迺迪表演藝術中心Millennium Stage登場，即日起開放免費索票，採不對號入座，當日並將視出席情形，增加開放現場自由入場。演出實況亦同步在YouTube平台直播。