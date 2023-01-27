亞塞拜然(Azerbaijan)駐伊朗首都德黑蘭的大使館，遭到一男子持AK步槍襲擊，造成一名警衛喪生。德黑蘭警方表示，已逮捕一名嫌疑人並偵訊中，調查襲擊背後的動機。

亞塞拜然駐伊朗大使館遭到歹徒槍擊，打鬥過程激烈，在門上留下彈孔。(圖/路透社)

半島電視台(Aljazeera)報導，持槍襲擊者突破警衛崗哨，拿起卡拉什尼科夫突擊步槍殺死了警衛，另外造成2人受傷。社交媒體的照片顯示，大使館一樓有明顯的破壞，門上都有彈孔 。

Terrorist attack on Azerbaijan embassy in Tehran this morning. Don’t believe the Iranian officials lies, there were no children and no women whom this guy came to liberate. Just a blatant attack by Iranian special forces. pic.twitter.com/X3FUJ3mKKE — Victoria (@vikula25) January 27, 2023

德黑蘭警方表示，他們已經逮捕了一名嫌疑人，並正在調查襲擊背後的動機。

巴庫(Baku,亞塞拜然首都)和德黑蘭之間的關係一直都很糟糕，因為講突厥語的亞塞拜然，是伊朗歷史對手-土耳其的親密盟友。但同時，伊朗內部又有數百萬的亞塞拜然人，因此伊朗長期以來一直指責巴庫，在其領土上煽動分裂主義情緒。

伊朗還懷疑亞塞拜然與以色列的軍事合作，以色列是巴庫的主要武器供應國；伊朗擔心以色列利用亞塞拜然，作為對抗伊朗的橋頭堡。