嘉義市北香湖公園五顏六色燈籠高高掛，像是風中搖曳的繽紛湯圓，陪伴民眾過春節及迎接元宵節，春節連假吸引眾多親子遊賞，而總共約2300個燈籠原來是宣揚性別平等、關愛婦幼為主題的美感教育彩繪燈籠比賽作品。

嘉義市政府教育處辦理嘉義市111年度美感教育「性別平等．關愛婦幼．淨零反毒」燈籠彩繪比賽，有全市各國中小學生彩繪燈籠參賽，共有360件作品榮獲佳作以上成績，2300個參賽燈籠都在北香湖公園獅子林園區展出至2月5日元宵節，把北香湖公園裝點得充滿團團圓圓又喜氣洋洋氣氛。

嘉義市北香湖公園彩色燈籠牆，充滿團團圓圓又喜氣洋洋氣氛。（廖素慧攝）

市長黃敏惠表示，元宵節接續春節很重要的民間傳統節日，元宵燈籠具有光明、求平安、避邪、功名等多樣的吉祥意義，市府結合民間團體國際獅子會舉辦燈籠彩繪比賽，期望透過多采多姿的燈籠彩繪創作，為嘉義市增添濃厚的節慶氛圍。

黃敏惠還說，很高興有很多小朋友利用課後時間動腦想創意，動手彩繪燈籠，燈籠高高掛起來，點亮北香湖公園的夜晚非常喜慶。

市府教育處長林立生指出，本次比賽有2300件作品參賽，有「勇敢對毒品說不」、「我不想抽二手菸」、「性別平等一起來」、「全家一起做家事」、「流浪動物不再有」等5大主題，全市各國中小學生參賽，十分踴躍。

林立生說，學生們由老師們指導，花費約1個月的時間完成作品，展現孩子們的想法及手工藝，2300個參賽作品用燈會方式在北香湖公園展出，與所有鄉親們分享嘉義孩子的心意，陪伴大家歡喜過元宵。