台北國際書展將在1月31日於台北世貿一館開展，台灣漫畫原生網站「CCC數位平台」將以「CCC夢境博物館」為主題參展，讓讀者用欣賞「夢境」的方式，體驗豐富精采的台漫作品。

在「CCC夢境博物館」裡，每部漫畫作品都代表著一種「夢境」，用博物館展示繪畫作品的方式，讓讀者於逛展時能一覽台灣漫畫家的作品，同時也代表著「CCC數位平台」如同博物館一樣，匯集各種不同風格的台漫作品，每個讀者都可以在這裡找到喜歡的漫畫。

除了展覽，還有兩場台漫座談活動，邀請人氣作品的創作者們分享創作心得。2月2日的《Have I Found You？》是藝術家羅禾淋的「造血幹細胞資料庫創作計畫」所推出的作品，由金漫獎得獎作者星期一回收日與作家吳曉樂共同創作。座談將由羅禾淋主持，與兩位創作者共談分享如何透過漫畫的形式，推廣造血幹細胞建檔的觀念，以幫助更多血癌患者。作品描述不擅長與人配對成組的女孩苡夏，卻得到了最需要配對的疾病；在入院治療幹細胞的配對，以及過程中與家人修復關係的動人故事。

2月5日登場的沙龍座談則是備受期待的新人作者六牧與 Podcast主持人尼爾喝牛奶對談，雙方將針對科幻作品《九號天鵝》，探討其中的心理議題。作品描述一個複製人男嬰於冬夜裡誕生，此生唯一的目的，便是第一位成為前往宇宙的複製人，證明與基因提供者的緊密聯繫；而在主角自我成長的過程中，碰到的掙扎與抉擇的故事。