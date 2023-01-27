躺在病床上、剛接受腎臟移植的中年婦人哽咽表示「感謝捐贈者，我會好好珍惜！」雲林51歲林姓男子除夕因腦出血重度昏迷器捐，台中榮總緊急召回上百人力展開多重器官移植，其中腎臟受贈者淚眼婆娑感謝捐贈者大愛，讓她擺脫洗腎歲月「重獲自由」。

雲林51歲林姓男子除夕（1月21日）凌晨腦出血重度昏迷，家屬沉痛做出器捐決定，台中榮總接獲消息後，緊急召回休假醫護、動員上百名人力，在大年初二四間手術室同步展開長達20多小時多重器官移植手術，圓滿家屬替親人遺愛人間、回饋社會心願，也讓至少20名病患獲得重生。

台中榮總從除夕夜動員上百名醫護，展開器捐協調等準備工作，並在大年初二完成肝、心、腎等多重器官移植。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總副院長傅雲慶坦言，事發突然，尤其在農曆年長假期間，但器捐者不能等，因而緊急召回上百名休假醫護以進行多重器官移植，器官協調師更連夜打了百通電話找到適當的受贈者，並於大年初二完成心臟、肝臟以及腎臟移植手術，目前3名患者恢復良好，另外其眼角膜取出後將在29日移植給兩名需要的病患，並取出38片皮膚組織，將用於燒燙傷病人的照護，預計林先生的大愛可以嘉惠至少20名病人。

台中榮總在大年初二完成多重器官移植，中榮器官移植團隊還原過程。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智回憶，當知悉有心臟捐贈的患者立即搭普悠瑪回醫院，他表示，心臟移植要與時間賽跑，不能讓取下的心臟缺氧太久，而在同一個醫院進行多重器植移對醫院人力也是很大的挑戰。

接受腎臟捐贈的婦人，移植手術後已從加護病房轉到普通病房，可以正常排尿，她感謝捐贈者讓她告別長達十年以上的洗腎人生，他的大愛讓她恢復自由，並承諾未來會好好珍惜這顆得來不易的腎臟。