台北市長蔣萬安上任後的第一個農曆新年，他也自曝與妻子石舫亘的第三個孩子，預產期就在一月底，三寶誕生之後，蔣萬安家中成員再添一名小壯丁。蔣萬安家中三位寶貝，分別是12歲的大兒子蔣得立，1歲半的二兒子蔣得宇，妻子石舫亘成為家中唯一的女性，而蔣萬安稍早在臉書報喜，太太順產三兒子。

以下為蔣萬安臉書全文：

跟大家分享一個好消息，在農曆新年的喜氣中，我們家正式迎來了「三寶」。

他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3531公克；在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。

我想三寶是個體貼的孩子，原先我和舫亘規劃了剖腹生產，但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。

生了第三胎，新手爸爸都成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已經駕輕就熟。此刻最大心願，是希望三寶健康平安的長大，成為一個懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀並且樂於幫助他人的善良男孩。

舫亘產後的精神還不錯，我要特別謝謝她，去年肚子裡懷著三寶為我四處奔波，今天又為我們的小家庭帶來第三個可愛孩子，願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。