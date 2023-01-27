新春求財人氣旺，雲林縣北港鎮武德宮財神廟今年推出各種文創小物，包括黑虎將軍存錢筒、武財神模型、合金銅天庫香爐等，廟方27日表示新春假期每天有10萬以上參拜人潮，加上買氣旺，文創小物供不應求，目前正加緊補貨，讓信眾財旺一整年。

雲林縣北港武德宮財神廟新春人氣旺，文創小物供不應求。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

北港武德宮原本為1間傳統廟宇，現任主任委員林安樂接手後，迅速發展成占地6000多坪的大廟，分靈已超過7000尊，並成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神爺、黑虎將軍元素的文創小物，今年新春遊客人潮大暴發，文創小物更是大受歡迎。

林安樂表示，大年初四，黑虎提燈公仔與黑金版財寶箱提袋等已完售補貨中；香火袋、三仙姑手鍊、吊飾與鑰匙圈、Q版扭蛋在初六已快銷售一空；黑虎將軍存錢筒、武財神模型、合金銅天庫香爐、黑虎聚寶香座、福興高照杯、黑虎寶寶禮盒持續搶購中，每樣文創小物可說都供不應求。

林安樂說，設計團隊的研發宗旨是將文創小物與生活結合，讓信眾可在日常生活中經常使用，因此研發Q版扭蛋、財寶箱、黑虎公仔等產品，後來又與企業合作，推出一卡通念珠穿戴式支付產品、國際品牌淨水器等，並提供黑虎將軍公仔圖像使用權，參與「拯救台灣石虎募資計畫」，更多元化的貼近信眾。

廟方指出，財神信仰在台灣有愈來愈多信眾，除了研發文創小物貼近生活，為讓財神信仰學術化，特別邀集宗教專家學者編寫專題論文，出版《財神信仰學術論壇論文集》，希望結合實用與學術，讓更多人認識財神信仰多元豐富的內涵。