台灣近年受到新冠疫情影響，全台各捐血中心頻頻鬧血荒，截至27日止，台中捐血中心血庫庫存僅 3.5 天，其中O型血最缺、庫存僅2.9天，不足安全庫存7天，初四起天天派3輛捐血車進駐南投縣竹山紫南宮，推出捐250cc贈送1枚銀錢母，捐500cc再獲1枚金錢母，3天來吸引上千人挽起袖子做愛心，共募集超過2000袋血液。

捐血送錢母活動3天吸引上千人挽起袖子做愛心，共募集超過2000袋血液。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台中捐血中心近年與南投縣竹山紫南宮合作推出捐血送錢母活動，2019年起年年創下全台最高單一社團捐血量，而且募集的捐血量還年年創新高，去年共募得5萬多袋、共挹注1456萬cc的血液，被封為「募血救火隊」。

竹山紫南宮台中捐血中心攜手舉行「捐血送錢母」活動，邀信眾與土地公一起做公益。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

竹山紫南宮取消大年初一發放兔年錢母活動，鼓勵民眾做公益拿發財錢母，年假期間，天天湧進超過10萬人來參香、祈福，大年初四起與台中捐血中心攜手舉行「捐血送錢母」活動，邀信眾與土地公一起做公益。

民眾到竹山紫南宮參拜，並捐血拿錢母。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台中捐血中心派3輛捐血車進駐竹山紫南宮，吸引大批民眾挽起袖子做愛心。捐血民眾說，他每隔3、4個月就會捐一次血，得知竹山紫南宮定期舉辦捐血送錢母活動，所以特地來捐血拿錢母；另也有人透過捐血，希望破除血光之災、化解災厄。

截至27日，台中市捐血中心血庫庫存血型平均剩 3.5 天 ，不足安全庫存7天，其中Ａ型血庫存3.7天、B型血 3.6天、O型血2.9天、AB型血7.8天。台中市捐血中心企劃課長陳家綺說，疫情以來血液庫存一直不足，每逢邁入冬天開始鬧血荒，因為心血管疾病患者多，用血量大，加上低溫影響民眾捐血意願。

竹山紫南宮湧進超過10萬人來參香祈福，大年初四起舉行「捐血送錢母」活動。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

陳家綺表示，初四募集804袋、初五募集682袋，27日、初六捐血民眾更是踴躍，上午就募集705袋，預計將募集近千袋，目前O型、A型及B型血的庫存仍不足，呼籲熱情健康的民眾踴躍捐血。