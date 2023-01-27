農曆春節假期接近尾聲，不少人出現收心困難，該如何擺脫收假症候群。嫚嫚營養師提到，收假症候群對心理及生理都有影響，容易出現憂鬱、易怒等狀況，這幾天可以多補充色胺酸、Omega3脂肪酸等6類營養素，或是曬太陽、多活動。

嫚嫚營養師在臉書粉專表示，收假症候群容易使人感到憂鬱、易怒、提不起勁、疲勞、注意力不集中、腸胃出狀況等，此時可多補充色胺酸、Omega3脂肪酸、維生素C、B群、鋅及鎂，以色胺酸為例，主要用於製造血清素，能夠減少焦慮感，常見食物有乳製品、豆製品、雞肉、雞蛋。

而Omega3脂肪酸可抗發炎趕走壞情緒，找回專注力，代表性食物為鮭魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻仁油；維生素C可提高抗壓性，例如新鮮水果或甜椒；維生素B群能維持好體力，幫助睡眠，常見食物有糙米、大燕麥片、全穀類、雞蛋；最後是鋅、鎂，能夠維持免疫力、內分泌、神經活動，可選擇無調味堅果、奇亞子、85%黑巧克力。

嫚嫚營養師提醒，除了補充維生素外，還要少喝含糖飲料，例如手搖飲、果汁、汽水、能量飲料，或是精緻蛋糕、麵包、甜點、餅乾、糖果，加工紅肉等，因為高添加糖飲食容易造成血糖不穩定，使注意力下降，情緒起伏大，甚至引起身體發炎。

此外，也可以調整習慣解決憂鬱，上午曬太陽5至10分鐘，能夠激活血清素，或是睡前洗溫熱水澡，利用核心體溫溫度差，有助於更好入睡，最後是平時要多活動，開工後可趁上班空檔起身伸懶腰，避免久坐循環差，也能讓人頭腦更清醒。