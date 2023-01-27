大陸央視新聞27日報導，經大陸文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期大陸國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1％，恢復至2019年同期的88.6％。實現大陸國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同），同比增長30％，恢復至2019年同期的73.1％。春節假日大陸文化和旅遊市場總體安全平穩有序。

央視報導，一、文化和旅遊產品：在落實好安全生產和疫情防控要求前提下，1萬0739家A級旅遊景區正常開放，占大陸A級旅遊景區總數的73.5％。文旅部、體育總局聯合發布「春節假期體育旅遊精品線路」。北京、天津、河北聯合推出10條京津冀主題旅遊精品線路，舉辦京津冀冰雪旅遊季。87個平台的160個帳號參與直播了「文藝中國2023新春特別節目」，直播觀看量2715.41萬人次。共舉辦群眾文化活動約11萬場，參與人數約4.73億人次。

據不完全統計，春節假期大陸營業性演出共9400餘場次，較2022年同比增長40.92％，比2019年增長22.5％，票房收入3.78億元，觀演人數約323.8萬人次。各地開展非遺傳承實踐活動10522場，「文化進萬家--視訊直播家鄉年」活動參與視訊總量超過6.5萬個，直播超過580場。

二、惠民措施：

各地相繼出台景區門票減免或打折、發放文旅消費券等惠民措施。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，占大陸A級旅遊景區總數的9％，其中62家5A級旅遊景區免票。河南洛陽52家A級旅遊景區，貴州遵義會議會址、赤水丹霞旅遊區、黃果樹景區等377家A級旅遊景區免門票。山東省級財政安排2.1億元用於發放文旅惠民消費券、景區門票減免等。河北、內蒙古等地統籌安排，為消費者提供一攬子惠民禮包。

三、各地文化旅遊活動：

上海以「樂嗨過大年，皆得你所願」為主題，推出豐富「年味」大餐，包括十大主題近500項新春文旅活動。山西11市舉辦七大類650餘項活動，打響「歡樂中國年，地道山西味」品牌。海南三亞推出遊艇旅遊、水上旅遊、低空旅遊、鄉村旅遊等特色旅遊產品和旅遊線路，組織開展新春集市、國潮園遊會等活動。黑龍江以「醉美冰雪季、非遺過大年」為主題，舉辦「第二屆黑龍江冰雪非遺周」，開展「百人百米百圖剪紙展」「非遺迎春燈光秀」等活動。

四、夜間文旅消費：

多地聚焦「不夜城」特色，據數據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。北京八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放。四川成都開展夜遊錦江、成都燈會、光影節、火花節等系列夜遊活動，宜賓集中推出夜飲、夜景、夜娛、夜購、夜遊等新業態新場景。陝西西安以「華彩閃耀夢長安，溫暖祥和中國年」為主題，舉辦城牆新春燈會。重慶舉辦都市藝術節，推出焰火表演、燈光秀、無人機表演等系列活動。