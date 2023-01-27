溪州公園「花在彰化」呈現超強人氣，入園人數已經衝破58萬人次，今年亮點多多，儘管寒流發威，還是擋不住人潮，27日因側風強勁，大型充氣氣球和水池水飄氣球都先卸下，鯊魚輕航機也取消飛行，但園區開放到元宵節，還有整整一個禮拜可以來遊賞。

彰化市公所從彰化火車站前廣場點亮主燈「兔兔together」。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

史上最長年假即將步入尾聲，全國最受矚目的「花在彰化」，遊園人潮一再刷新紀錄，從初一到初七已經突破58萬人潮，相較前年激增兩倍，也比前年到初九才破50萬人次，增加更多的參訪人潮。

員林市主燈區位於員林公園。（員林市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，今年花在彰化，有豐富的花卉園藝造景、大型裝置藝術、愛麗絲夢遊仙境的主題設計，還有鯊魚輕航機沖天掀驚喜，更融入再生能源，獨特花園造景結合陸地與海洋意象，將一路開放2月5日，年假不願人擠人或有事不能來遊園，還有一個禮拜，值得把握機會來賞花。

彰化市公所廣邀藝術家和名人彩繪燈籠，並邀請市民參與，以小小燈籠串起點亮整個彰化城區。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

春節最後壓軸也陸續綻放璀璨光芒，鹿港文武廟打造別緻光環境，鹿港頂番婆是最有名水龍頭的故鄉，彰化縣水五金產業發展協會的廠商們一齊點街頭在街頭布置大型花燈，還邀集全鹿港的國小學生彩繪燈籠，照亮頂番婆的夜空。

員林市公所也設置討喜的玉兔與星球意象結合規劃了一系列燈區，主燈區位於員林公園，副燈區則位在百果山休憩區，並以員林火車站為起點，民權街、光明街、三民街、打石巷等街道光環境妝點，讓夜間的員林閃耀繽紛光彩，感受浪漫繽紛的氣息。

彰化市公所也從彰化火車站前廣場點亮主燈「兔兔together」，廣邀藝術家和名人彩繪燈籠，並邀請市民參與，以小小燈籠串起點亮整個彰化城區。