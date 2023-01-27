新冠肺炎疫情期間，部分業者因不堪虧損而結束營業，導致購買課程、餐券的消費者無法獲取服務。台中市政府法制局長李善植建議消費者，除購買有履約保證的票券外，還可選擇信用卡支付，只要未履約，就能提出爭議款申請，有機會退回費用。

李善植說明，民眾可於日常善用支付工具，選擇低風險的刷卡消費，信用卡爭議款機制是可有效減少消費風險的付款方式，只要是消費者使用信用卡購買的商品或服務，無法依契約約定日期領取者，持卡人均可依信用卡爭議款程序申請退費，但要注意，退費申請有期限限制。

李善植表示，以VISA、MASTER信用卡為例，持卡消費者需自業者停止提供服務日起120個日曆天內，「且」需在消費日起540個日曆天內，就未提領的服務範圍內，檢附具體事證向發卡銀行申請爭議款(（上開日期均需預留15個銀行工作日），如此一來，即使業者失聯，消費者也有機會從信用卡機構處，就未使用的服務部分獲得退款，減少消費風險。

李善植指出，這幾年來，已陸續轉知海樂公司主辦的藝文表演活動停辦、境香氛市府店（美容服務）倒閉案、永豐棧酒店經營權等部分受害消費者申請爭議款在案，但因大部分的消費者都是用現金付款，如業者拖延不還款，消費者權益將受到損害。

台中市政府主任消保官康馨壬表示，消費者如有消費疑義，可於機關上班日以手機、市話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，如需申訴也可上網申訴，市府消保單位在接到申訴案件時，也會儘快告知刷卡消費者及早申請爭議款，協助消費者爭取權益。