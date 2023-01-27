台中市推動四大轉運中心，第一座完工營運的豐原轉運中心候車空間由藝術家林建佑、林韋佑、楊鎮遠、廖沛怡打造「運轉城市」作品，農曆春節時亮相，充滿濃濃的藝術氣息。土生土長豐原人廖沛怡說，這是她和團隊獻給家鄉的禮物，希望讓更多人看見豐原，在移動中找尋自己居住城市所在地的感動。

擅長造型藝術的林建佑與擅長博物館規畫設計的妻子廖沛怡到豐原定居，結合弟弟林韋佑專長的空間設計，攜手金屬造型藝術家楊鎮遠，為豐原轉運中心創作公共藝術。

林建佑說，這座公共藝術外觀看起來是圓盤，內涵融入鄰近東勢、新社、石岡等行政區特色，交疊與疏離互見就是有趣之處，乘客抬頭欣賞還能發現圓盤竟可輪流轉動，就像車站的客運班次來來去去的轉動。廖沛怡強調，她是土生土長的豐原人，這座公共藝術是獻給家鄉的特別禮物，作品價值在於公共藝術與轉運中心營造相得益彰的共生關係。

交通局長葉昭甫表示，交通局推動公共藝術，自捷運站的公共藝術開始，便希望不只是一個作品，還能結合在地特色、故事性，甚至大眾運輸建築物設施，讓公共藝術經由在地人事物，或行經交通節點的乘客，有更多想像空間。豐原轉運中心擔任台中山線地區門戶角色，乘客在豐原轉運中心候車時，從公共藝術鏡面反射，感受山城相連結的特殊意義。

藝術團隊表示，以「城市堆疊、樹冠棲居」、「外在的移動、內在的建構」及「城市切片、運轉交疊」為3大概念，將城市喻為樹冠層，把人們活動的都市視覺經驗，融為片片向上而生的城市片景，而且著重打破距離感，作品結合休憩座椅，提供民眾緩步停歇。