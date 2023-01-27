總統蔡英文今(27日)宣布副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組新內閣，陳今日陸續徵詢內閣團隊，據掌握，行政院三長27日拍板，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，祕書長由熟悉政院事務的李孟諺留任，發言人由內政部次長陳宗彥轉任，而文化部長李永得轉任政務委員，財政部政次莊翠雲升任財政部長，僑委會副委員長徐佳青轉正。

政委部分，當前8名政委全數留任，包括林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，而吳澤成持續兼任工程會主委，龔明鑫兼任國發會主委，吳政忠兼任國科會主委。政務副秘書長何佩珊獲留任。

此外，先前傳出原文化部長李永得不再續任，消息人士透露，他未來將轉任政務委員，至於文化部長由誰接任尚未拍板。

財金首長部分，人選傳出將朝增加女性閣員規畫，鎖定人選包括現任財政部政次莊翠雲及1月中剛從財政部常次退休的李慶華，最終由莊翠雲出線；僑委會委員長童振源因另有任用考量，繼任者考量由女性接棒，今日確定由副委員長徐佳青升任；而原能會主委謝曉星因涉嫌職場性騷遭免職，未來將由副主委張靜文升任。