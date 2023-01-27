隨著社會觀念開放，許多人可能會先有後婚。一位在台灣生活的30歲馬來西亞籍女子表示，懷孕6個月的她和男友論及婚嫁，男友家卻不願讓久沒回家的她回大馬待產，擔心男友再次確診或在危險的國外發生意外，男友則對家裡的意見全盤接收。貼文一出引發熱議，不過許多網友卻是勸她快逃，原來是男友計畫拿原PO借的頭期款買房時，竟想登記在家人名下！

原PO在Dcard發文表示，她和男友認識8年論及婚嫁，也非常期待肚子中的小孩誕生，不過近日和男友家人討論生產問題時，男友阿嬤卻不願讓她回馬來西亞，原因是怕確診過1次的男友再次確診，或是在危險的國外發生意外、沒人幫忙，阿嬤甚至說孫子是台灣人不是大馬人，「我交往8年了…我男友連我家人長什麼都不知道」，又對長輩意見全盤接受，讓原PO直呼後悔，不想結婚了。

原PO分享，其實交往以來她一直幫忙男友打理生活的點滴，像是準備三餐、打掃家裡，從未花男友的錢，盡力做好「好老婆」的角色，甚至男友想要買房時，她還拿出自己的存款借給男友當頭期款，不料男友卻想登記在家人名下，最後搞到她大哭一場男友才作罷不買房。原PO指出，雖然原生家庭接受未婚生子，不過她不想要孩子出生沒爸爸，但又想分手，「現在會太遲嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「什麼都聽家人的媽寶，已經留過年了還想留著過情人節嗎？」、「你男朋友是媽寶，快逃」、「我快氣死，我也是馬來西亞人。這不是文化差異，這就是單純欺負人！」