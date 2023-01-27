今（27）日是大年初六，預估明日大年初七國道交通量100百萬車公里，是平日的1.1倍，跟前幾天比起來已有舒緩；不過北向交通量可達55百萬車公里，仍是平日的1.3倍。

高公局表示，今日下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統-湖口、大雅-台中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林。截至下午5點，國道交通量81.3百萬車公里，預估今日交通量115百萬車公里。

高公局預判明日重點壅塞路段包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等11路段，建議南向儘量下午出發，北向儘量上午出發。

明日國道相關疏導措施包括：下午3點到晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道交通事故方面，今日12點15分國1南向204.2公里處1輛小貨車與2輛小客車追撞，占用內線車道，12點40分排除，後方車流回堵4公里；下午1點43分國1北向198.8公里處2輛小客車追撞，占用內線及中線車道，2點14分排除，後方車流回堵5公里；下午4點39分國3北向65.6公里處2輛小客車追撞，占用內線，4點49分排除，後方車流回堵4公里。