日本政府決定再調降新冠肺炎COVID-19的疫情地位， 5月8日起，從目前的2 級 ，降為5級，與季節性流感等常見傳染病等級相同。

共同社報導，在COVID-19 降級為 5 級以後，病毒感染者的隔離期為 7 天，與感染者有密切接觸者，隔離期為 5 天。

基於降級為 5 級，政府將能夠放鬆現有的密集 COVID-19 措施，包括限制受感染者及其密切接觸者的行動。

COVID-19 的重新分類是在衛生部下屬的一個專家小組在當天早些時候就該計劃達成一致之後進行的。

即將到來的降級將為日本社會和經濟活動的正常化鋪平道路，可能使非居民無需 PCR 檢測或隔離即可進入該國。

預定的5月8日，是日本今年黃金周假期結束後的第一個工作日。當天，距離日本在廣島舉辦為期3天的七國集團峰會(至 5 月 21 日)還有大約 10 天。

在降級之後，將可使日本社會和經濟活動走向正常化，最大的改變就是外國人無需 PCR 檢測或隔離，就可以進入日本。

目前日本將COVID-19定為相當嚴重的第2級防疫標準，與之相同地位的傳染病還有結核病，和多年前曾經肆虐過的「嚴重急性呼吸系統綜合症」 (SARS)。

在降級之後， COVID-19患者只要到普通醫院治療即可，而不需特別送到指定醫院，政府也將停止新冠感染者的住院和醫療補貼。

消息人士稱，岸田政府將於3月決定政府將為 COVID-19 患者的治療提供多少資金，以及此類資金將持續多長時間。與此同時，即使未來感染人數再次激增，也不會再度實施緊急狀態。