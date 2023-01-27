男星郭彥均從台北體院畢業，過去是運動員，跳遠項目以6.82公尺拿下全中運金牌，現在轉戰演藝圈，還是保持運動的好習慣，未料騎車時不慎受傷，今（27日）郭彥均PO傷勢照，不忘開玩笑安慰：「初五見紅好兆頭。」

郭彥均熱愛慢跑、騎單車，常常在社群平台發練習心得，27日卻PO腿部流血的受傷照，寫道：「早餐不能亂吃，路上汽車彎道多，全程不能不專心，不能急踩不能躁進，不要自以為可以，下半身一下就鐵，停下來後起步更累。一般女生還比我輕鬆，錢買不到體力，買裝備比上路好玩，下場後這遊戲－好玩在哪裡？」疑似因分心導致受傷，但他放寬心看待此事，自我安慰：「初五見紅好兆頭」。

許多網友見狀，紛紛留言關心：「早日康復，多休息一下」、「台灣路上，真的很多陷阱要留意」、「保重呀！看起來就好痛」，男星竇智孔也留言提醒：「注意安全ㄟ，兄弟」。

郭彥均去年5月因發文提到「很多孩子就這樣走」，引起社會大眾高度關注，甚至驚動到政府官員，讓他緊急刪文道歉。事後他上王偉忠的廣播節目還原當時的情況，坦言：「那篇文章是想讓大家關注醫療人員的辛苦，真的是醫療界的朋友在聊，每一句都是真實的。」不過他承認PO文的當下沒有前因後果，才造成不必要的誤會。