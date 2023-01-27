許多人趁著春節連續假期飛到日本旅遊，不過近期卻傳出，有刺青的台灣旅客被報警趕出澡堂。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，刺青在過去日本人的社會中，常會和罪犯做聯想，甚至曾有過「刺青刑」的特殊處罰，二戰結束後，刺青更成為黑道的「認證符號」，普遍店家害怕影響生意，往往會禁止刺青者泡湯。

一名網友24日在臉書社團《匿名2公社》發文表示，友人過年去日本旅遊，在飯店澡堂泡澡時，飯店業者突然衝進來大吼要趕人，嚇得不懂日文的友人以為被找麻煩，拿起小凳子作勢反擊，後來才知道，友人身上有「半甲刺青」，但該飯店規定「刺青者不得進入澡堂」，業者還因此打電話報警處理。

事件曝光後，引發網路上熱烈討論，矢板明夫昨（26）日也發文表示，這是因為日本的社會文化，賦予「刺青」和別的國家與眾不同的意義，目前仍有不少民眾或店家，對於刺青者敬而遠之。

他表示，日本歷史上其實曾流行過刺青，不過到了以武士為尊的江戶時代，刺青文化逐漸被邊緣化，因武士道精神受儒家思想深刻影響，對「自傷身體」持批判態度，「人唯一可以把刀刃朝向自己身體的場合，就是切腹的時候」。

不僅如此，江戶時代人口大量朝大城市集中，犯罪率也越來越高，許多囚犯還會被處「刺青刑」，譬如廣島就有犯人的額頭被刺上「犬」字，是一種相當嚴厲的處罰。雖到明治維新後，這項刑罰就被廢止，不過刺青也同時被法律禁止，一直到二戰後刺青終於合法，但也變成了黑道的「認證符號」，日本人往往會將「刺青」和「犯罪」聯想在一起。

矢板明夫指出，日本的溫泉、游泳池普遍會拒絕刺青者進入，主要是擔心會嚇跑其他客人，影響到生意，且在日本的刺青者通常無法加保壽險，因黑道經常打打殺殺，非正常死亡的可能性比平常人還要高。然而，隨著近年觀光人潮增加，日本政府也多次呼籲店家取消「刺青者禁止入浴」的規定，有部分溫泉旅館已放寬限制，還有業者販售遮擋刺青的專用貼紙，讓民眾能盡情泡湯。

貼文一出，不少網友留言回應，「長知識了！」、「上了一課，多謝」、「原來如此，謝謝你說明，讓我更了解日本」、「日本飯店的浴池不是都有這個告示嗎」、「日本人刺青是抱著覺悟的」、「我是覺得尊重各自文化，說真的也不算歧視」。