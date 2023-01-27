現代民眾喜愛飼養毛小孩作生活陪伴，對寵物後事模式也愈加重視，盼舉行圓滿儀式為毛孩送別。桃市府去年底發布實施《桃園市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》，經政府輔導協助民間業者，位於新屋海邊的桃園首間合法寵物生命紀念業，將提供一條龍服務，預計4月開幕。

桃市府動物保護處表示，現代寵物飼主觀念轉變，市府去年12月通過《桃園市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》並發布實施，防止民眾隨意棄置寵物屍體，確保市民健康與環境整潔，並管理寵物生命紀念業發展，另僅苗栗與台中設有相關法規。

據瞭解，桃市府2019年核准新屋一業者開設寵物生命紀念園區，經動保處協助輔導，從用地取得到建物用途等，都已符合自治條例規定，為全台首案興辦核准的業者。

動保處說，中央仍在研擬相關法令，故桃園現依自治條例為興辦寵物生命紀念業依據。此外，現今桃園可供寵物樹葬的公營單位僅蘆竹生命紀念園區，市府目前未規畫公營寵物生命園區，會繼續協助民間業者推展。

業者也提到，他們的服務項目相當多元，包括臨終規畫、追思儀式及精美寵物紀念品等，環境擁有全台唯一海景，就在新屋動保園區附近。園內將安排合格寵物臨終服務師，並設有羽化別館、納骨塔位、樹葬花葬區及無主寵物慰靈碑等，火化則可選擇個別或集體並依不同重量計費，一條龍式服務，讓飼主好好為寵物送行。