一對夫妻新婚不滿1年，男方就在外有小三，甚至對小三稱「我打離婚官司很有信心」，2人尺度全開大聊鹹濕性愛對話，讓妻子心寒至極，選擇向法院訴請離婚。台中地院審結，認為男方外遇已對婚姻造成嚴重傷害，小三甚至還向元配嗆聲，故判准離婚。可上訴。

判決書中，元配主張，於2017年3月與丈夫結婚，未料2018年6月間她發現丈夫與朱姓女子發生婚外情，她在臉書看見2人鹹濕的對話才知情；元配出示的對話紀錄中，丈夫曾說，「妹妹，我打離婚官司很有信心，我一定離的成」、「我先搓妳奶、捏妳奶、吸妳奶，就會讓妳抓狂」、「騷得像小妖精，愛死妳」，朱女則回應，「小騷貨想出的療傷法，用小騷屄幫老公療傷」等語，認為已無力繼續維持婚姻，依法向法院訴請離婚。

對此，男方聲稱自己沒有外遇，在妻子提起離婚訴訟之前，他就曾在香港控告朱女誹謗，因為朱女在臉書上發文稱他始亂終棄，已經毀損他的名譽。

台中地院審理時，法官發現，朱女還傳訊息嗆聲元配，稱「妳怎麼不去死，妳老公在妳住院時，和我開房間做愛」等語，均可顯見男方與朱女之間有超出朋友關係的對話，若非發生婚外情，豈會有此對話，認為2人之間的互信、互諒、互愛已蕩然無存，且男方須負較大責任，依法准許離婚。可上訴。