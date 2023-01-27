行政院長蘇貞昌請辭後，總統蔡英文今天（27日）宣布由前副總統陳建仁組閣，並交付給新內閣階段性盤整防疫措施、社會體系總檢討、持續提升國家基礎建設以及持續推動六大核心關鍵產業等4大任務。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文基本上沒有要蘇貞昌走，後來看到民調如山倒，厭惡度已經快到60 %了，最後連國安局長陳明通都換掉了。

針對陳建仁組閣，郭正亮今（27日）在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中透露，據他了解，陳建仁原本要出國，他根本沒有心理準備。蔡英文基本上沒有要蘇貞昌走，後來看到民調如山倒，厭惡度已經快到60 %了，區域立委會怕，副總統賴清德也會急，所以最後連國安局長陳明通都換掉了，其實大家本來不預期陳明通會走，國安局長人選是總統的職權，結果也一起弄掉，那就表示被民調嚇到了。

郭正亮接著指出，論文抄襲還會繼續跟著副院長鄭文燦，可是現在大家希望止血，因此他實在看不出蔡英文交代的新階段4大任務，為什麼非要陳建仁來做不可，或者陳這4點真的有比蘇貞昌更傑出、更適合，但是未來一定問題很多。

郭正亮甚至預言陳建仁接閣揆後的狀況，大家都在問高端，所以他估計，過完這個農曆年，總質詢一開始，大概的狀況會是「磨刀霍霍向高端」。