塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic）今天在澳洲網球公開賽男單4強賽，以7比5、6比1、6比2拍落美國好手保羅（Tommy Paul），僅失1盤挺進最終戰，挑戰生涯第22座大滿貫金盃、第10度在墨爾本稱王只剩最後一步，週日將與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭冠。

面對生涯首闖大滿貫男單4強的保羅，「墨爾本之王」喬柯維奇仍不敢鬆懈，面對生涯首次交手的對手，他說：「我從來沒在場上遇過他，但我知道他的打法。他已經在網壇上活躍了好幾年，他是非常有爆發力、有活力的球員，球速很快，有很紮實的反手拍，且擁有很棒的發球。他是非常全面的球員。」

今天首盤喬帥很快取得5比1的「聽牌」優勢，但保羅不輕易投降，連趕4局追到5比5，好在他即時回穩，連保帶破拿下2局，耗時近1小時才辛苦拿下第1盤。

次盤喬柯維奇火力全開，一下場就連拿5局，只讓保羅在第6局保住發球局、免吞「鴨蛋」，僅用34分鐘就拿下這一盤，取得盤數2比0「聽牌」優勢。第3盤喬帥再連拿4局取得領先優勢，最終僅耗時2小時20分鐘就拿下另一張決賽門票。

喬帥拿下這一勝後，將澳網連勝紀錄推進到27連勝，超越美國傳奇名將阿格西，寫下澳網最長連勝紀錄，距離澳網第10冠、追平「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第22座大滿貫金盃只剩最後一步，將與西西帕斯爭冠，誰贏就將登上球王寶座；而他上次在澳網輸球已是1831天前，當時在16強爆冷直落三盤輸給韓國選手鄭泫。