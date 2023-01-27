前屏東縣長潘孟安確定不入閣，但人氣依舊不減，大年初六陪副總統賴清德到屏東市玉皇宮拜廟時，吸引不少粉絲搶拍合照留念，期間被媒體問及是否與賴搭配選總統時，他笑說，「這個差太遠，現在他的定位是跑腿」，強調過年期間不談公務。

前屏東縣長潘孟安確定不入閣，但人氣依舊不減，大年初六陪副總統賴清德到屏東市玉皇宮拜廟時，吸引不少粉絲搶拍合照留念。（謝佳潾攝）

潘孟安一現身在玉皇宮，便被民眾團團圍住搶著合照留念，人氣相當高，期間他接受媒體訪問是否要與賴清德搭配選總統時，他笑說，「這個差太遠，未來的挑戰很大，總是要有人去工作，政權能夠延續才是真的，現在自己的定位是跑腿」。

他強調，過年期間不談公務，但又笑說，他是民進黨終生黨員，也長期被民進黨栽培，所以他有義務與責任在民進黨最低迷的時候盡一己之力，而且賴副又要承擔重責大任，作為自己數十年有革命情感的兄弟，他會盡一切力量協助對方。

前屏東縣長潘孟安確定不入閣，但人氣依舊不減，大年初六陪副總統賴清德到屏東市玉皇宮拜廟時，吸引不少粉絲搶拍合照留念。（謝佳潾攝）

當談及過年時做些什麼，潘孟安樂開懷道，「現在才知道小編的辛苦」，他說，卸任後終於有時間靜下來寫東西，所以現在在當「老編」，隨後又說，今年過年是這30年來第一次能完全陪伴媽媽，有時還能整理衣物、到福安宮當志工，生活過得好不愜意。