加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）過去在電視劇《迪格拉絲中學的下一代》演出，以童星身分出道，之後他轉往音樂領域發展，憑藉創作天分迅速走紅，獲得許多歌手欣賞，更獲得三座葛萊美獎，事業相當成功，近期被曝光住飯店一晚就花了7.5萬美元（約台幣227萬元），奢侈行為引起網友討論。

據外媒《Page 6》報導，德瑞克近期在紐約阿波羅劇院演出，演出結束後他租下紐約上東城的一家豪華餐廳，為朋友與家人舉辦派對，知情人士透露：：「他提供豐富的食物、飲料與禮物，感謝他們多年來堅定不已的支持，非常特別。」此外知情人士透露德瑞克住在The Mark Hotel的頂樓套房，每晚要價7.5萬美元（約台幣227萬元），據悉這是北美最大、最昂貴的飯店房間，房間空間約280坪，包含5間臥室、6間浴室、4個壁爐、一間蒸汽浴室，餐廳可容納24人，還有廚房和吧檯，陽台外景可以俯瞰中央公園、大都會藝術博物館，內部裝修豪華，也讓網友為德瑞克的驚人財力感到羨慕。

Meghan’s baby shower is now being reported to be happening today, at the Mark Hotel. The property has stunning views from the balcony and the gorgeous living room in the penthouse is bright and open. pic.twitter.com/CTsgP0LjIp — Meghans Mirror (@MeghansMirror) February 20, 2019

德瑞克過去與歌壇天后蕾哈娜（Rihanna）交往，甚至公開表示「只愛蕾哈娜一人」，不料交往期間卻被八卦媒體拍到與A片女星索菲（Sophie Brussaux）同時交往，且搞大了女方的肚子，德瑞克當時不想要這個孩子，還勸女方墮胎，最後索菲仍堅持生下男寶寶，而蕾哈娜得知後也和德瑞克分手；有外國小報就傳德瑞克似乎因此學到教訓，與一名女子發生性行為之後將保險套灌入辣椒醬丟入廁所，該女子偷偷翻出保險套並倒入私處中，卻因此灼傷，氣到決定對德瑞克提出蓄意傷害的告訴，該消息在網上迅速流傳，不過沒有實質證據，許多人認為只是虛構傳聞。