加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）過去在電視劇《迪格拉絲中學的下一代》演出，以童星身分出道，之後他轉往音樂領域發展，憑藉創作天分迅速走紅，獲得許多歌手欣賞，更獲得三座葛萊美獎，事業相當成功，近期被曝光住飯店一晚就花了7.5萬美元（約台幣227萬元），奢侈行為引起網友討論。
據外媒《Page 6》報導，德瑞克近期在紐約阿波羅劇院演出，演出結束後他租下紐約上東城的一家豪華餐廳，為朋友與家人舉辦派對，知情人士透露：：「他提供豐富的食物、飲料與禮物，感謝他們多年來堅定不已的支持，非常特別。」此外知情人士透露德瑞克住在The Mark Hotel的頂樓套房，每晚要價7.5萬美元（約台幣227萬元），據悉這是北美最大、最昂貴的飯店房間，房間空間約280坪，包含5間臥室、6間浴室、4個壁爐、一間蒸汽浴室，餐廳可容納24人，還有廚房和吧檯，陽台外景可以俯瞰中央公園、大都會藝術博物館，內部裝修豪華，也讓網友為德瑞克的驚人財力感到羨慕。
德瑞克過去與歌壇天后蕾哈娜（Rihanna）交往，甚至公開表示「只愛蕾哈娜一人」，不料交往期間卻被八卦媒體拍到與A片女星索菲（Sophie Brussaux）同時交往，且搞大了女方的肚子，德瑞克當時不想要這個孩子，還勸女方墮胎，最後索菲仍堅持生下男寶寶，而蕾哈娜得知後也和德瑞克分手；有外國小報就傳德瑞克似乎因此學到教訓，與一名女子發生性行為之後將保險套灌入辣椒醬丟入廁所，該女子偷偷翻出保險套並倒入私處中，卻因此灼傷，氣到決定對德瑞克提出蓄意傷害的告訴，該消息在網上迅速流傳，不過沒有實質證據，許多人認為只是虛構傳聞。
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