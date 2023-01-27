大家都知道運動有益健康，但要持之以恆卻不容易，如今我們見識到運動延年益壽的最好例證。美國一名老人近40年持之以恆的健身，在去年8月迎來了自己的百歲壽誕。

美國漢諾威基督教青年會 ( Hanover YMCA )在去年8月，為一名資深會員薩維諾(Les Savino)慶生，他迎來100 歲生日。

薩維諾從1983 年以來，一直是YMCA健身房的支持者人。每周五天都準時來健身房鍛煉三個小時，成為一種生活習慣。

100-year-old man refuses to 'give up,' works out every day

他說：「大多數人變老時，都會變得懶散，只想坐椅子上看電視。我不想那樣，所以每天早上都來這裡鍛煉三個小時。」

這位健身發燒友，35年來的體重一直保持的很穩定，心肺功能也維持的不錯。他每週一、週三和周五來重量訓練。週二和周四則進行有氧運動。在跑步機上走2英里(3.2公里)，騎固定自行車8英里(12.8公里)。

YMCA退休員工麥克盧爾(Gary McClure)說：「我曾經開玩笑說，他(薩維諾)比我 20 歲的兒子鍛煉得還勤勞。多數人都不相信有百歲老人這麼勤於健身，必須親眼所見才能知道是真的。」

薩維諾還是二戰老兵，在二戰時期，他是B-17飛行堡壘的飛行員，之後成為教官。戰後，他繼續駕駛飛機。

他簡直就是個20世紀美國歷史見證人，當他還是個小男孩時，曾經遞交文件給柯立芝總統(John Coolidge)。他還遇過首次飛越大西洋的知名飛行員林白(Charles Lindberg)，也認識以女飛行員艾爾哈特(Amelia Mary Earhart)的機械師。

他之後食品行業，直到80 多歲才肯退休，之後就是他的長期健身。