桃園走春好去處！位於龍潭的桃園客家文化館從初三起開館，今明2天舉辦2023好日行春活動，今年以「開工招財」為主題，結合客庄產業、年節飲食與伯公文化等特色，開設小客人好年市集，現場有5大沉浸式情境體驗區，還有經典客家藝陣與互動表演，民眾可透過體驗活動集章，即可獲得每日限量的客家方口獅好運幣，首日吸引超過500人參與。

民眾可透過體驗活動集章，即可獲得每日限量的客家方口獅好運幣。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園客家文化館在初六、初七共2天舉辦「小客人好年市集」。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府客家局表示，桃園客家文化館在初六、初七共2天舉辦「小客人好年市集」，現場設有5大情境體驗區，包括「伯公廟」可抽巨大積木好運籤祈福、「美茗室」讓民眾手作茶花凍、「花生鋪」呈現傳統爆米埕、「皂福堂」體驗手工花草香皂、「樟細路」開放彩繪樟木片杯墊，還可體驗古早味挑擔，參與體驗集章可獲得客家方口獅好運幣，每日限量500組。

彩繪樟木片杯墊。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

2天活動上下午各安排一場「小館長快閃體驗」，客家局表示，先前線上報名名額秒殺，號召9至13歲孩童擔任小館長，經快閃培訓後進行導覽服務，完成任務可獲小館長背心與榮譽徽章，以輕鬆有趣方式，讓孩童探索客家文化，若有報名民眾未到場，會將名額候補給現場民眾。

小朋友參加小館長探索學習關卡客語解說訓練。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局提到，活動現場還安排客家經典藝陣及街頭雜耍技藝等互動式展演，另參與活動的民眾記得到服務台領取好運卡，每日活動最後將各抽出一台Switch遊戲機、好春存錢筒及ㄚ弟ㄚ妹限量公仔等好禮。